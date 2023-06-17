شاهد مقطع متداول لـ أشخاص يعتدون على معلم في احدى الدول

الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو مشاجرة عنيفة حدثت خلال حفل ختامي بين معلم ومجموعة من الأشخاص .

اضافة اعلان



وذكر أحد المغردين أن المعلم تعرض للاعتداء دون معرفة السبب، حيث قاموا بمهاجمته والاعتداء عليه.



ويظهر المقطع المعلم وهو يركض على خشبة المسرح ويتعرض للاعتداء بالكرسي، وتشاجر الأشخاص معه بشكل عنيف، وتدخل آخرون لفض الاشتباك.



وأثار المشهد غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا هذا التصرف المشين وطالبوا بمحاسبة المعتدين على المعلم.





والله مصيبة اذا هو صحيح 😥 تداول هالمقطع على انهم طلاب يعتدون على معلمهم في الحفل الختامي ؟!والله مصيبة اذا هو صحيح 😥 pic.twitter.com/G5PAlstOXj June 16, 2023

المرصد