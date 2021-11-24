الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

وفاة عشريني إثر سقوطه من أعلى قلعة الكرك

مؤسسة ولي العهد تعلن إطلاق اتحاد العلاج الرياضي الأردني

إدخال 75 طن قهوة غير صالحة للاستهلاك إلى السوق في المملكة

توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن وهنغاريا حول التعاون التربوي والعلمي

حماية المستهلك تدعو للتعامل الإيجابي مع مياه الأمطار

الاردن: 83 مليون دينار مشتريات طبية لكورونا خلال 2020

عودة الرحلات الجوية بين الأردن وهنغاريا

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الاربعاء والخميس

نص تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020

تسجيل طيور نادرة في مرصد الطيور بالعقبة

الأربعاء، 24-11-2021 10:21 ص

شاهد ... هبوط أول طائرة عملاقة على الجليد الأزرق في قارة أنتاركتيكا

Marie_Byrd_Land,_West_Antarctica_by_NASA


الوكيل الإخباري - وثقت الكاميرات لحظات هبوط طائرة مدنية عملاقة على مدرج كان عبارة عن جليد في قارة أنتاركتيكا.

اضافة اعلان

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن منتجعا فاخر في أنتاركتيكا استأجر طائرة شحن من طراز "إيرباص إيه 340" لجلب إمدادات خاصة بالمنتجع.

واستغرق الرحلة التي انطلقت من مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا أكثر من 5 ساعات، قطعت خلالها الطائرة نحو 4500 كيلومتر.

 

وهبطت الطائرة، يوم الثلاثاء، على مدرج من الجليد في أنتاركتيكا في عملية بالغة الصعوبة، لكنها تمت بنجاح

 

ويصنف المدرج في منتجع Wolf Fang من النوع "سي"، مما يعني أن الطيارين المتمرسين يمكنهم القيام بهذه المهمة بسبب الظروف الصعبة التي تحيط بعملية الهبوط.

 

واستخدمت معدات متطورة في حفر حدود مدرج المطار حتى يتمكن الطيار من تحديد مساره، كما جرى تفقد المدرج عبر مركبة مخصصة قبل الهبوط.


ويبلغ السمك الجليدي في المنطقة، الذي يسمى "الجليد الأزرق" بأكثر من 1.5 كيلو متر، ويمكنه تحمل هبوط طائرة ضخمة من طراز "إيه 340" بكل حمولتها، دون أي مشكلة.


لكن المشكلة ليست هنا، إذ إن الطيار واجه مشكلة أشد خطورة وهي الانعكاس الهائل نظرا للجليد الذي يغطي الأرض، لذلك كان من الضروري ارتداء نظارات تساعد في وقاية العينين من الفرق الشاسع بين داخل قمرة القيادة ومحيط الطائرة، بحسب ما يقول الطيار.

 

 

 

المصدر - سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسماء بنات راقية من 4 حروف ومعانيها

أسماء بنات جميلة بحرف التاء ومعانيها

capture-8-1170x600

فسيفساء رومانية نادرة استخدِمت كطاولة قهوة لمدة 50 عاماً - فيديو

sNZQTfbVumH62b27hWSXwD-1200-80-800x500

ناسا تطلق قمراً اصطناعياً لتعديل مسار كويكب لأول مرة

12-15

غوغل يحتفل بذكرى شاعر السودان وإفريقيا محمد الفيتوري - صورة

image (1)

أغلى ماسات تيفاني في زيارة خاصة إلى دبي

619ca6604c59b70ef834801f

هندي يهدي زوجته منزلاً نسخة طبق الأصل من تاج محل - صورة