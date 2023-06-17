السبت 17-06-2023
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السبت، 17-06-2023 09:45 ص

شركة إسبانية تلغي أول تجربة لها على إطلاق صاروخ إلى الفضاء

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الوكيل الإخباري - أظهر بث مباشر عبر الإنترنت أن شركة (بي.إل.دي سبيس) الإسبانية ألغت تجربة على إطلاق صاروخها ميورا-1 القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء باللحظة الأخيرة في وقت مبكر اليوم السبت، في أحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء.

وأظهرت الصور إلغاء عملية الإطلاق في هيوليفا بجنوب غرب إسبانيا بعد أن وصل العد التنازلي إلى الصفر حيث اندلع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق. ولم يرد أي تفسير بعد عن سبب الإلغاء.

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