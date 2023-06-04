عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل في أستراليا - صورة

الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون في أستراليا نوعا جديدا من الزواحف للسحالي ويسمى تلك النوع أبو بريص Strophurus spinula، وهو الحيوان السام أبرص والذي يمتاز بعيون قد تمتزج مع باقي أعضاء جسمه، مما ساعده على التخفي طوال عقود ساعدتها عيونها على التخفي لعقود.



ووفقا لموقع "لايف ساينس"، يبلغ طول هذا الحيوان نحو 6.1 سم، وتعيش هذه الزواحف في الغابات عبر جنوب غرب أستراليا، وعلى الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين بالضبط من حجم وتعداد هذا النوع المكتشف حديثا.

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ويعد أبو بريص ذو شوكة الذيل الأصغر وهو مستوطن في أستراليا، ويُعرف باسم أبو بريص ذو الذيل الشوكي لأن لديه أشواكا صغيرة على ذيوله وأحيانا فوق أعينه.





روسيا اليوم

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