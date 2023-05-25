امرأة تمنع عملية سرقة بصراخها في أستراليا - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو يظهر صراخ امرأة على شخصين ملثمين دخلا عنوة إلى متجر للمجوهرات بقصد السرقة.



وتسبب صراخ المرأة القوي بإرباك السارقين حيث بدا عليهما الخوف، ما اضطرهما لمغادرة المكان دون أن يتمكنا من إكمال عمليتهما.



ويظهر الفيديو أنه في أثناء السرقة، لجأ الشخصان أيضًا إلى العنف والاعتداء على صاحب المتجر.

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لبنان 24

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