بالفيديو.. نيزك يضيء سماء مطار في أستراليا

الوكيل الإخباري - رصدت لقطات فيديو لحظات مبهرة لنيزك يضيء السماء قبل أن يسقط على الأرض في أستراليا، حيث أحدث دويا هائلا.

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وأضاء النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.



وأظهرت لقطات سجلتها كاميرا مراقبة سقوط جسم متوهج، أضاء السماء بالقرب مطار كيرنز في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

ونشرت صفحة مطار كيرنز على "فيسبوك" الفيديو مع تعليق "لقد شهدنا نشاطا مذهلا في سمائنا الليلة الماضية!".





سكاي نيوز