شركة يابانية تنتج أغلى 'آيس كريم' في العالم.. هذه مكوناته - فيديو

الوكيل الإخباري - حطمت شركة سيلاتو الأرقام القياسية لموسوعة غينيس عن لقب أغلى "آيس كريم" في العالم.



الشركة اليابانية جمعت بعض من أفخم المكونات وأكثرها ندرة ودمجتها لتنتج أغلى "آيس كريم" في العالم بسعر 6696 دولاراً.

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النكهة التي أنتجتها شركة سيلاتو عرفت باسم بياكويا، أما مكوناتها فهي مزيج من الجبن والكمأة البيضاء التي تنمو في منطقة الألب الإيطالية وسعرها 6905 دولارات للنصف كيلوغرام.



الشركة استغرقت أكثر من عام ونصف من التجارب للحصول على المذاق المناسب.





The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear May 18, 2023

لبنان 24

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