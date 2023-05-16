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الثلاثاء، 16-05-2023 12:00 م

فيديو لمحاولة نيجيرية تحطيم الرقم القياسي في الطهي المتواصل

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الوكيل الإخباري - واصلت طاهية نيجيرية يوم الإثنين سعيها لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهي بدون توقف بالطهي لنحو 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي.

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وبدأت هيلدا باتشي الطهي يوم الخميس الماضي في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة غينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

وبحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش من يوم الإثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ولقيت باتشي تشجيعا كبيرا في مكان الطهي وعلى الإنترنت للوصول إلى 100 ساعة.

ولم يكن أحد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا في منطقة الطهي، لكن المنظمة نشرت تغريدة بأنها كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطهي.

وقالت المؤسسة: "نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولا قبل الإعلان رسميا عن الرقم القياسي الجديد".

 

وخلال محاولتها تحطيم الرقم القياسي، قالت الطاهية النيجيرية يوم الخميس إنها تريد إظهار مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم وأيضا كحملة للشابات الإفريقيات اللائي يواجهن التهميش في المجتمع.

وأعربت باتشي عن أملها في أن يتعلم العالم المزيد عن المأكولات النيجيرية.

 

 

سكاي نيوز 

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