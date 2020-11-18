الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح للوكيل حول خطبة صلاة الجمعة

مشاهد متسولين تثير قلق الأردنيين

إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت

أسعار الذهب الأربعاء 18/11/2020

وفيات الأربعاء 18/11/2020

الصحة : إجراء جديد بعد إيعاز حكومي بسبب تفشي كورونا

أجواء لطيفـــة اليوم

بريطانيا: 598 وفاة و 20051 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في مديرية تربية لواء الكورة

تسجيل إصابات بكورونا في وزارة التخطيط




الأربعاء، 18-11-2020 11:15 ص

صاحبة أكبر فم في العالم تحصد آلاف المتابعين و الدولارات

38179-j


الوكيل الإخباري _ حققت امرأة أمريكية تدعى سامنثا رامسديل، وتبلغ من العمر 30 عاما، آلاف الدولارات عبر "تيك توك" باعتبارها صاحبة أكبر فم في العالم، حيث ان هذه الميزة جعلتها مشهورة عبر مواقع التواصل وقد أحدثت ضجة كبيرة بسبب فمها الضخم، وحصلت على 740 ألف متابع أثناء فترة الإغلاق في بداية العام.


وقد صرحت قائلة : "بعد تلقي دروس في الغناء، بدأت بنشر مقاطع الفيديو الغنائية على موقع إنستغرام. كما اكتشفت أني أحب الارتجال والكوميديا، وبدأت بنشر المزيد منها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "بدأت شعبيتي بالتزايد خلال فترة الإغلاق، كنت أقوم بعمل الكثير من مقاطع الفيديو المضحكة للوجه، والمسرحيات الكوميدية، والمحاكاة الغنائية الساخرة. وكانت المقاطع التي تتضمن فمى الكبير تنتشر بشكل جنوني".

اضافة اعلان
 

مؤكدة أنها لن تتوقف عن إنشاء مقاطع الفيديو، ولن تتأثر بأية تعليقات تسخر من فمها، ما دامت مقتنعة بما تفعل.



المصدر : اليوم السابع 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
خطوات_إطفاء_الحريق

شجاعة فتاة صغيرة تنقذ عائلتها من الموت في امريكا

5fb4be2a4c59b752a378c90e

شاهد بالفيديو .. أصغر فائز بلقب أقوى رجل على كوكب الأرض

455068

خطوة ذكية لحماية آخر زرافة بيضاء على الأرض

714087_1587049478_-

شاهد بالصور..بدلة قياس ثلاثية الأبعاد في اليابان

160412734000295400

مفاجأة غريبة في الصين .. بناية تتحرك من مكانها

770056

وظيفة الأحلام.. شركة بريطانية تقدم ألف جنيه إسترليني راتب مقابل النوم في فنادق فاخرة