صاحبة أكبر فم في العالم تحصد آلاف المتابعين و الدولارات

الوكيل الإخباري _ حققت امرأة أمريكية تدعى سامنثا رامسديل، وتبلغ من العمر 30 عاما، آلاف الدولارات عبر "تيك توك" باعتبارها صاحبة أكبر فم في العالم، حيث ان هذه الميزة جعلتها مشهورة عبر مواقع التواصل وقد أحدثت ضجة كبيرة بسبب فمها الضخم، وحصلت على 740 ألف متابع أثناء فترة الإغلاق في بداية العام.





وقد صرحت قائلة : "بعد تلقي دروس في الغناء، بدأت بنشر مقاطع الفيديو الغنائية على موقع إنستغرام. كما اكتشفت أني أحب الارتجال والكوميديا، وبدأت بنشر المزيد منها على وسائل التواصل الاجتماعي".



وأضافت: "بدأت شعبيتي بالتزايد خلال فترة الإغلاق، كنت أقوم بعمل الكثير من مقاطع الفيديو المضحكة للوجه، والمسرحيات الكوميدية، والمحاكاة الغنائية الساخرة. وكانت المقاطع التي تتضمن فمى الكبير تنتشر بشكل جنوني".

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مؤكدة أنها لن تتوقف عن إنشاء مقاطع الفيديو، ولن تتأثر بأية تعليقات تسخر من فمها، ما دامت مقتنعة بما تفعل.







المصدر : اليوم السابع

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