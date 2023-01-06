الجمعة 06-01-2023
الوكيل الاخباري

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار خلال تصوير "فيديو كليب" بامريكا

الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن حماية الوضع القائم في القدس

الخارجية تتابع حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في بريطانيا

شرطة انجلترا تعلن عن فقدان شاب أردني منذ 16 يوما

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

أمطار في طريقها إلى المملكة

الجيش الباكستاني يحبط عملية إرهابية كبيرة ويقتل 11 إرهابيا

طبيب أردني يمثّل الأردن في واشنطن

بريطانيا: تراجع أسعار المنازل في البلاد للشهر الرابع على التوالي

انخفاض أسعار الغذاء عالميا الشهر الماضي

الجمعة، 06-01-2023 02:55 م

صدق أو لا تصدق.. قريبا أول محامي روبوت بالمحاكم في امريكا

مطرقة


الوكيل الاخباري - سيرافع أول محامي روبوت مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم بالمحكمة الشهر القادم، مدافعا عن متهم بارتكاب مخالفة مرورية.

اضافة اعلان


وحسبما ذكرت شركة DoNotPay، التي طورت "المحامي الروبوت" فإنه سيعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات.


وستعقد هذه الجلسة الغريبة في شهر فبراير القادم، إلا أن صانعي الروبوت لم يكشفوا عن مكان انعقاد المحاكمة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.


وحسبما قالت مجلة "نيو ساينتست" العلمية، فإن المدعى عليه سينفذ كل توجيهات الروبوت مهما كانت، مع تحمّل مطوري الروبوت لأي خسائر قد يتعرض لها المتهم.


كيف سيعمل المحامي الروبوت؟
تم تدريب الروبوت على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة.
حرص الخبراء الذين زودوا الروبوت بالمعلومات على الالتزام بالقوانين وتقليص التحايل عليها لأقل قدر.


عُدّل برنامج تطبيق ذكاء اصطناعي بحيث لا يتفاعل الروبوت تلقائيا مع كل ما يسمعه في المحكمة.


سيستمع الروبوت للحجج المقدمة ويحللها قبل توجيه تعليمات للمدعى عليه بكيفية الرد.


الهدف من هذا الروبوت بحسب مطوريه أن يحلّ مكان المحامين بحيث يتم توفير أموال المتهمين في القضايا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63b7bd774236042004260d71

شاهد.. عقد قران خارق للعادة يثير جدلا واسعا في الكويت

download (1)

بالفيديو... تصادم بين طائرتي هليكوبتر في أستراليا

غرق-بالنيل-780x470-1

الحزن يخيم على هذه المدينة بعد غرق طفلين شقيقين.. ما القصة؟

clean3

قاعدة بسيطة للعثور على الأشياء التي فقدناها

الحيوانات-الاليفة-640x360

تعرف إلى أغنى الحيوانات الأليفة في العالم - صورة

download

بمبلغ خيالي..بيع سمكة تونة في طوكيو - صور

أخبار متعلقة
مطرقه

السعودية .. بعد 33 عاماً من الزواج إعادة مهر امرأة بحكم محكمة