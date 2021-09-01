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الأربعاء، 01-09-2021 10:22 ص

صورة من هابل تظهر سيفا فضائيا يخترق قلبا سماويا ضخما

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الوكيل الإخباري - أظهرت صورة جديدة مذهلة التقطها تلسكوب هابل، «سيفاً» أزرق ملتهباً يخترق قلباً كونياً عملاقاً.

ويتكون «السيف» من نفاثات مزدوجة من الغاز المتأين شديد السخونة التي تنطلق في الفضاء من أقطاب متقابلة لنجم حديث الولادة. أما «القلب» فهو عبارة عن سحابة من الغبار والغازات المتبقية المحيطة بالنجم الأولي. ويخلق هذا التفاعل مشهداً غير مألوف يُعرف باسم جرم هيربج هارو.

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والتقط هابل الصورة باستخدام جهاز كاميرا المجال الواسع 3، الذي يراقب الأطوال الموجية الضوئية والأشعة الحرارية للضوء.


 

المصدر - البيان 

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