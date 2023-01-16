طائرة نيبال.. سيدة تنشر آخر سيلفي لها قبل الحادث بلحظات - صورة

الوكيل الإخباري - طائرة نيبال، تستمر القصص المأساوية لركاب الطائرة المنكوبة، الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل ركابها.

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مقتل مدونة روسية في طائرة نيبال

وفي إحدى القصص المأساوية في حادث تحطم طائرة نيبال، نشرت المدونة الروسية، إيلينا باندورو والتي تبلغ من العمر 33 عاما، صورة لها قبل لحظات من وفاتها بحادث تحطم الطائرة النيبالية.

وشاركت إيلينا صورة "سيلفي" عبر ستوري إنستغرام، فور اقتراب الطائرة من مطار بوخارا الدولي، معبرة عن حماسها، حيث علقت: "اذهب إلى نيبال!"، وذلك قبل وقوع حادث تحطم طائرة نيبال.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها عن حادث طائرة نيبال، إن "إيلينا" كانت تعمل في مجال التواصل الاجتماعي، وكانت كثيرة السفر، حيث وثقت مقاطع من رحلاتها حول العالم في حسابها على إنستغرام، الذي يتابعها فيه أكثر من 1000 شخص.

ومنذ إعلان خبر تحطم طائرة نيبال، ضجت صفحة إيلينا بكلمات الحزن والتعازي لوفاتها، حيث أشار أصدقاؤها إلى أنها كانت تتمتع "بروح لطيفة".





فيتو