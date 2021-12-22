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الأربعاء، 22-12-2021 12:52 م

طبيبة نفسية تكشف أسراراً عن ميغان ماركل وعودتها إلى القصر الملكي

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الوكيل الإخباري - كشفت طبيبة المشاهير ديبورا ديفيز، عن أن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري لا تنوي رؤية الملكة إليزابيث الثانية، أو أفراد العائلة المالكة الآخرين بعد فترة الخلاف الكبيرة والتوترات التي شهدتها العلاقة بينهما، والتي بدأت بتنازلها هي وزوجها عن الواجبات الملكية، ثم انتقالهما مع طفليهما من بريطانيا.

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ويبدو أن دوقة ساسكس مرتاحة في حياتها الحالية، حيث قالت ديفيز إن "ميغان شوهدت في رحلة تسوّق بمفردها في مونتيسيتو قبل أسبوع من عيد الميلاد، وبالتالي ليست لديها نية للمّ شمل العائلة المالكة من جديد".

وتابعت الطبيبة النفسية الشهيرة أن ميغان لا تريد أن يكون هناك أي تواصل مع العائلة المالكة، ولا ترغب في رؤية أحد من أفرادها، وقالت: "أعتقد أنه أمر سيئ حقاً، لم تَرَ الملكة ابنتهما ليليبت، التي سُمّيت باسمها، فلماذا اختارت أن تسمّي ابنتها على اسم الملكة، إذا لم تكن لديها النية بلقاء الملكة؟".

 

المصدر - لها

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