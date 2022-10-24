الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 24-10-2022 10:12 ص

طرح 200 صورة نادرة من أرشيف 'فرانس برس' للبيع في مزاد

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الوكيل الإخباري - تطرح وكالة فرانس برس للبيع في مزاد 200 صورة من أرشيفها تجسد أحداثاً ومناسبات مهمة، منها حرب 1870 وتحرير باريس، والنطحة التي وجهها لاعب كرة القدم زين الدين زيدان لأحد اللاعبين الإيطاليين، بالإضافة إلى طرحها للمرة الأولى في تاريخها الطويل، ثلاثة منتجات بتكنولوجيا «ان اف تي».

ويُنظم المزاد في الخامس من نوفمبر مع نهاية معرض «دو لارجانتيك أ ليكونيك» (من الفضي إلى الأيقوني) الذي ينطلق يوم الأربعاء ويُقام في صالة عرض «إيليا آرت غاليري» في باريس. ويعود تاريخ أقدم صورة إلى عام 1871.

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