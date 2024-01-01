طريقة جديدة لتحديد الكواكب الصالحة للسكن

الوكيل الإخباري - أفاد فريق من العلماء أنه وجد طريقة جديدة وسهلة لتحديد الماء السائل، وربما الحياة، على الكواكب الأخرى.



وتتضمن العملية قياس كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب ومقارنة تلك القياسات مع تلك المأخوذة من العوالم المجاورة.

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وقال العلماء إنه إذا كان لدى كوكب ما كمية منخفضة من ثاني أكسيد الكربون في غلافه الجوي مقارنة بجيرانه، فهذا يشير إلى وجود مياه سائلة على سطحه.



وأشار الفريق إلى أنه ابتكر ما أطلقوا عليه «توقيع قابلية السكن» الجديد الذي يمكنه تحديد ما إذا كان الكوكب قادراً على استضافة المياه السائلة والاحتفاظ بها على سطحه.



وقال الفريق إن توقيعه القابل للسكن يمكن أن يحدد أيضاً علامات الحياة على كوكب آخر.

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