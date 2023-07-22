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السبت، 22-07-2023 10:24 ص

8 ساعات كاملة.. شاهد أول عملية سير خارج محطة الفضاء الصينية

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الوكيل الإخباري - أكمل طاقم مهمة شنتشو -16 الصينية أول عملية سير في الفضاء يوم الجمعة منذ إرسالهم إلى محطة تيانقونغ الفضاء في مايو / آذار.

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فقد أجرى رائدا الفضاء جينغ هايبنغ وتشو يانغتشو سلسلة من المهام خلال أنشطتهما خارج المركبة التي استمرت ثماني ساعات والتي بدأت من الساعة 13:45 بتوقيت بيجين (5:45 بتوقيت غرينتش)، بما في ذلك تثبيت ورفع إطار الدعم لكاميرا بانورامية خارج وحدة تيانخه الأساسية، وفتح ورفع كاميراتين بانوراميتين خارج الوحدة المعملية "منغتيان"، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

كان العضو الثالث غوي هايتشاو يقدم المساعدة من داخل المحطة الفضائية من خلال التحكم في الأذرع الروبوتية وتحريكها.


قالت الوكالة إن جينغ وتشو عادا إلى المحطة الفضائية في الساعة 21:40 بتوقيت بيجين (13:40 بتوقيت غرينتش.


ووصل الطاقم إلى المحطة الفضائية في 30 مايو/ آيار. وسيبقى الرواد هناك لمدة ستة أشهر لاستكمال المزيد من الأعمال خارج المركبة.

 

 

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