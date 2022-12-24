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السبت، 24-12-2022 10:36 ص

طفل مصري أسرع من الحاسبة.. شاهد كيف يجري عمليات حسابية

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الوكيل الإخباري - لُقب بالطفل المعجزة، بعد قدرته الكبيرة على إجراء أي عملية حسابية فى أجزاء من الثانية، إذ يشعر من يجلس معه بأنه آلة حاسبة متحركة ولكنها بمخ بشري.

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الطفل عمر زكي والي من محافظة الدقهلية شمال مصر تمكن من الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة الدولية في الحساب الذهني التابعة لليونسكو والمقامة في تايوان.

 

ويبلغ عمر الطفل 7 سنوات، ويدرس في المدرسة المحمدية، وقال لـ"العربية.نت" إن موهبته في جمع الأرقام بدأت وهو في سن 4 أعوام أثناء لعبه على المحمول لعبة "ساب واي".

وأضاف أنه تمكن من إجراء عمليات حسابية معقدة كبيرة وصلت لقراءة 32 رقماً كاملة.


كذلك أوضح أنه التحق بعدد من الأكاديميات التعليمية، وشارك في مسابقة في لبنان، وحصل على المركز الأول، ثم حصل على المركز الثاني في ثاني مسابقة إلى أن تمكن من الحصول على المركز الأول.

 

وقال إنه تمكن من جمع وضرب أي 3 أرقام في رقم وقسمة أي 4 أرقام على رقم واحد.


وأشار الطفل العبقري إلى أنه يتمنى أن يكون مهندس اتصالات مثل والده، لافتاً إلى أن والده ساعده في الوصول لهذا المستوى وساهم في تطوير مستواه.

 

 

 

 

 

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