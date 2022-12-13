الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأخضر أمر حاسم للأردن

15.7 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

الخارجية الفلسطينية تحذر من المخاطر المحدقة بالأقصى

عائلة أردنية تفقد ابنها بعد وفاة والده بأسبوع حزناً عليه

القبض على سارق معرض سيارات في الزرقاء

مقترح نيابي لتخفيض ضريبة الكاز 50%.. والديزل لم يبحث حتى الآن

مؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن مخرجات لجنة ملف النقل

إصابة شخص بمشاجرة عائلية في الاغوار الشمالية

قرار قضائي يعيد 250 ألف دينار لصندوق نقابة المعلمين

مرصد الزلازل سجل 118 هزة ارضية في الأردن منذ بداية العام الحالي

الثلاثاء، 13-12-2022 11:59 ص

شاهد..بيت جرائم ريا وسكينة يتحول إلى مزار السائحين في مصر

image (1)


الوكيل الإخباري - احتلت قصة شقيقتين مصريتين وزوجيهما، الذين تحولوا إلى سفاحين سيئي السمعة في البلاد، مكانة بارزة في التاريخ المحكي الذي تتناقله الأجيال بمدينة الإسكندرية في شمال مصر.

واستحوذت الشقيقتان ريا وسكينة علي همام، اللتان قتلتا ما يقرب من 17 امرأة في عشرينيات القرن الماضي لسرقة مجوهراتهن، على مخيلة الكتاب والروائيين الذين وثقوا قصتهما، في الكتب والروايات التي تحولت فيما بعد إلى مادة للترفيه والسخرية في المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

اضافة اعلان


وكانت الشقيقتان أول امرأتين يتم إعدامهما في مصر.


وفي حي اللبان بالإسكندرية، تحوَّل أحد المنازل الثلاثة التي اعتادت الشقيقتان قتل ضحاياهما فيها ودفنهم إلى مزار لجذب الزوار الفضوليين الراغبين في الزيارة وتفقد بقعة شهدت عمليات قتل وحشية ضحاياها النساء.


وحوَّل سكان المنطقة واجهة المنزل المتهدم إلى معرض لصور الأختين وزوجيهما وأمر الإعدام الصادر من المحكمة وتذكارات أخرى.


ويأخذ أحد السكان، ويدعى متولي محمد عبد العال، الزوار في جولات لشرح تاريخ المكان.


وقال إن هذا أول بيت سكنت فيه سكينة حينما جاءت من كفر الزيات، مشيراً إلى أنهم قتلوا ثلاث ضحايا.


وأضاف أنهم انتقلوا بعدها إلى «حارة النجا»، إذ قتلوا اثنين، ثم ذهبوا إلى شارع علي بيك الكبير، حيث البيت الذي قُتل فيه 12 ضحية.


ولا ينصح الزوار بدخول المبنى نظراً إلى حالته السيئة.


وأضاف عبد العال أن الذكرى 101 لإعدام ريا وسكينة ستحل في وقت لاحق من الشهر الجاري.


وذكر أن ريا وسكينة أول امرأتين يُطبَّق عليهما حكم الإعدام في الوطن العربي، موضحاً أن حكم الإعدام لم يكن يتم تطبيقه على النساء آنذاك.

 

 


 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63974e7965ee1

بريطانيا.. العثور على قبر سيدة عمره 1300 عام - صورة

197-104050-harry-meghan-accuse-royal-family-lying-3

هاري وميغان يتّهمان الأسرة المالكة 'بالكذب'

image

الكويت تصدر حكم نهائي لقاتل الفتاة ' فرح '

640px-OperaSydney-Fuegos2006-342289398

إصابة 9 أشخاص في عرض ألعاب نارية بسيدني - فيديو

غاغاغاغا

أمضى 5 أيام في الأدغال.. قصة نجاة طفل لا تصدق في كينيا

image (1)

من دون أن تعلم بحملها.. امرأة تلد طفلاً بشكل مفاجئ على متن رحلة هولندية

أخبار متعلقة
637f3492423604794d2dfd7d

تحدي تيك توك يتسبب في إصابة طالب بالشلل في مصر -صور

2022-638059353968660806-866

تفاصيل دهس 4 طالبات أمام المدرسة في مصر

2019-09-21T123747Z_1093425773_RC139E6CACC0_RTRMADP_3_EGYPT-POLITICS

بعد اتهامها بشنقه .. بيان رسمي يبرئ فتاة من قتل خطيبها في مصر

638da3964c59b733b02aab5e

فيديو مروع لممرض معصوب العينين ورضيع في مصر

00

الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو لشخص قام بترويع طلبة داخل مدرسة

43-4-800x549 (1)

العثور على مومياوات مصرية بألسنة من ذهب - صور