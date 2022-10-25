طيار روسي يقفز من طائرته بعدما أصيبت بنيران أوكرانية - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، لحظة قفز طيار روسي من طائرته، بعدما أصيبت بنيران أوكرانية، مما أدى إلى تفجيرها.

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وتعرضت الطائرة الحربية الروسية من طراز Su-25SM، للقصف بالنيران الأوكرانية، وقفز قائدها منها بواسطة البراشوت.



وسقطت الطائرة الروسية على الأرض وانفجرت، بينما هبط الطيار في وسط الأراضي الزراعية، حسبما أوضح مقطع الفيديو.



وتصاعد الدخان في السماء بشكل كثيف إثر انفجار الطائرة الحربية الروسية، بعدما أصيبت بالنيران الأوكرانية.





The incident apparently happened back in the Summer but the loss of the aircraft wasn't documented previously. #Ukraine : Crazy first-person footage of a Russian pilot ejecting from a Su-25SM (09 Red) which was hit by Ukrainian fire.The incident apparently happened back in the Summer but the loss of the aircraft wasn't documented previously. pic.twitter.com/2KdnmpOZ8F October 23, 2022

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