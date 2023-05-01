الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

مفيد عاهد نهار.. مبارك الماجستير

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

الملكة: عيد عمال سعيد

الإثنين، 01-05-2023 12:46 م

عائدات سوبر ماريو تتخطى مليار دولار في العالم

5085410


الوكيل الإخباري- يواصل فيلم "ذي سوبر ماريو براذرز. موفي" تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية محققاً أكثر من مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، في أول نتيجة مماثلة يسجّلها فيلم لهذا العام، حسب الأرقام الأولية لشركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

وحقق فيلم التحريك المستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة، والذي أنتجته استوديوهات "يونيفرسال" و"نينتندو" و"إلومينايشن"، 40 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في كندا، والولايات المتحدة، ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

اضافة اعلان


ومنذ بداية عرضه في دور السينما في اوائل نيسان ، راكم الفيلم ـ490 مليون دولار في أمريكا الشمالية، و532 مليون دولار إضافية حول العالم، وفق "إكزبيتر ريليشنز". ليحقق بذلك إيرادات إجمالية بـ 1.02 مليار دولار في أربعة أسابيع.


وأشارت مجلة "هوليوود ريبورتر" المتخصصة إلى أنّ هذا العمل هو أول فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار هذا العام، وعاشر فيلم تحريك على الإطلاق يحقق عائدات مماثلة.
وحل ثانياً في الترتيب فيلم "إيفيل ديد رايز"  من إنتاج "وورنر براذرز"، محققاً في ثاني عطلة نهاية أسبوع 12,2 مليون دولار.
وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند البطولة في الفيلم في دور شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.
وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "آر يو ذير غاد؟ إتس مي مارغرت" الكوميدي الذي يتناول المراهَقَة، ويستند إلى أحد كتب الروائية جودي بلوم، بـ 6.8 ملايين دولار.
وقال المحلل المتخصص في الأفلام ديفيد غروس" "إنها انطلاقة جيدة" لفيلم مماثل.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
3 (12)

فيديو -والد الطفل المصري المقتول على يد أمه يتحدث: لهذا السبب قتلته وهي في وعيها

حمام

بسبب الحمام.. مقتل 4 أشخاص في البرتغال !

fe338ea9-e0c4-482d-9f60-e788e0ca844d

اعترافات صادمة لآكلة طفلها بعد قتله في مصر

2023430172625MB

إسباني يشعر بخيبة أمل بعد العثور على 60 ألف دولار - صورة

لالللاللال

شاهد.. سائق يتعمد دهس شخص داخل حي سكني في السعودية

WhatsApp-Image-2023-04-29-at-10.43.09-PM-768x432

بالفيديو.. صاعقة قوية تقتل هنديا على الفور