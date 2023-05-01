عائدات سوبر ماريو تتخطى مليار دولار في العالم

الوكيل الإخباري- يواصل فيلم "ذي سوبر ماريو براذرز. موفي" تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية محققاً أكثر من مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، في أول نتيجة مماثلة يسجّلها فيلم لهذا العام، حسب الأرقام الأولية لشركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.



وحقق فيلم التحريك المستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة، والذي أنتجته استوديوهات "يونيفرسال" و"نينتندو" و"إلومينايشن"، 40 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في كندا، والولايات المتحدة، ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

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ومنذ بداية عرضه في دور السينما في اوائل نيسان ، راكم الفيلم ـ490 مليون دولار في أمريكا الشمالية، و532 مليون دولار إضافية حول العالم، وفق "إكزبيتر ريليشنز". ليحقق بذلك إيرادات إجمالية بـ 1.02 مليار دولار في أربعة أسابيع.



وأشارت مجلة "هوليوود ريبورتر" المتخصصة إلى أنّ هذا العمل هو أول فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار هذا العام، وعاشر فيلم تحريك على الإطلاق يحقق عائدات مماثلة.

وحل ثانياً في الترتيب فيلم "إيفيل ديد رايز" من إنتاج "وورنر براذرز"، محققاً في ثاني عطلة نهاية أسبوع 12,2 مليون دولار.

وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند البطولة في الفيلم في دور شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "آر يو ذير غاد؟ إتس مي مارغرت" الكوميدي الذي يتناول المراهَقَة، ويستند إلى أحد كتب الروائية جودي بلوم، بـ 6.8 ملايين دولار.

وقال المحلل المتخصص في الأفلام ديفيد غروس" "إنها انطلاقة جيدة" لفيلم مماثل.

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