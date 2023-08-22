عاصفة ترابية تضرب مدينة جدة السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هبوب عاصفة ترابية على جدة قبل قليل.



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وأظهر الفيديو امتلاء السماء بالأتربة والغبار الكثيف، مما تسبب في خفض الرؤية على الطريق العام.



وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد وياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

روسيا اليوم

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