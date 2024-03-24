عانى من آلام مبرحة .. فوجد الأطباء ثعباناً حياً ببطنه في فيتنام

الوكيل الإخباري - فوجئ فريق من الجراحين في فيتنام خلال فحص رجل ثلاثيني يشكو من آلام مبرحة في بطنه بوجود ثعبان بحر طوله 30 سم يعيش في معدته.



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تم إدخال الرجل البالغ من العمر 34 عامًا إلى المستشفى في مقاطعة كوانغ نينه بفيتنام بسبب تقلصات شديدة يوم الأربعاء وأظهرت الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وجود جسم غريب في معدته.



لم يتمكن المسعفون من معرفة ما هو، لكنهم لاحظوا أنه تسبب في ثقب الأمعاء والتهاب الصفاق، وهو حالة طبية خطيرة تبدأ في منطقة البطن؛ أي ما بين الصدر والحوض. ويحدث التهاب الصفاق عند التهاب طبقة الغشاء الرقيقة الموجود داخل البطن، والتي تُعرف بالغشاء البريتوني، ويمكن أن يسببه ثقب (تمزّق) في أحد أعضاء البطن، أو يكون نتيجة لحالات مرضية أخرى.



قرر الأطباء إجراء العملية وسرعان ما اكتشفوا ثعبانًا بطول 30 سم في بطن الرجل والذي، كان لا يزال حياً في حالة نادرة.



وتمكن الجراحون من استخراج الثعبان الحي بنجاح وتعافى الرجل في المستشفى.



ولم يكشف الرجل كيف دخل ثعبان البحر إلى بطنه، لكن الأطباء يعتقدون أنه دخل إلى فتحة الشرج، وانزلق إلى القولون، ودخل في أمعائه، ودخل إلى بطنه.



عبر الأطباء عن اندهاشهم من أن ثعبان البحر كان لا يزال حياً عندما أخرجوه.

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