الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

متحدث عسكري إسرائيلي: الجيش سحب معظم قواته من جنوب غزة

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

مفتي القدس: صلاة عيد الفطر الساعة 5:50 دقيقة صباحا

هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء المناورات البرية بغزة وخروج الفرقة 98 من خان يونس

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟

60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

النيابة العامة: الإفراج عن 8 آلاف و454 نزيلا بالعفو العام

تمديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمان في الأيام الأخيرة من رمضان

إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

قرار هام من نيوزيلندا حول تأشيرات العمل للمهاجرين إليها

الأحد، 07-04-2024 11:58 ص

عضة فأر تهدد حياة رجل كندي وتدخله العناية المشددة

image


الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة، تعرض رجل كندي مسن لعضة فأر خرج من مرحاضه ما أدى لإصابته بعدوى خطيرة هددت حياته.

اضافة اعلان

 

وعانى الرجل، البالغ من العمر 76 عاما، من عضات على اثنين من أصابعه أثناء محاولته مطاردة الفأر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وتم تضميد جراحه وخرج من المستشفى، لكنه عاد بعد 18 يوما وهو يشكو من الحمى والصداع وآلام في البطن وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.


وأجرى الأطباء اختبارات كشفت عن إصابته بداء البريميات، وهي بكتيريا موجودة في بول الفئران، ووجدوا أيضًا أن لديه علامات تحذيرية من فشل متعدد الأعضاء والإنتان.

 

وتم إعطاؤه المضادات الحيوية، وبعد بضعة أيام تعافى بدرجة كافية للعودة إلى المنزل.

ورجح الأطباء أن يكون الفأر الذي عض الرجل قد تبول ثم "لوث تجويف فمه" بالبول، ثم قام بعض الرجل، فنقلت البكتيريا مباشرة إلى مجرى دمه.

ويحدث انتقال العدوى عادة بعد أن يلمس الأشخاص عن غير قصد بول الفئران أو الماء الملوث ببول الفئران.

وتشمل أعراض عدوى داء البريميات ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام العضلات وآلام البطن واصفرار العينين (اليرقان).

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1184041-638480304692262076

شعر بـ' صداع مفاجئ'.. ثم انقلبت حياته رأسا على عقب في انجلترا

Doc-P-764515-638480315213977862

شاهد اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن

images

اتهام امرأة بسرقة 48 صندوقا من البيض في بريطانيا

Doc-P-1183576-638479202423553219

رجل إطفاء تركي يخلص نفسه من نيران حاصرته على سطح بناية

200C3610-52D0-4806-83CA-8927F427D8E2

وفاة امرأة بعملية تجميل على يد طبيب غير مرخص في المكسيك

shutterstock_1421705072-1170x600

امرأة تفوز بجائزة اليانصيب عن طريق الخطأ في أمريكا