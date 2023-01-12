على ارتفاع 100 طابق.. افتتاح حلبة للتزلج في مانهاتن الأمريكية - فيديو

الوكيل الإخباري - بات بإمكان محبي رياضة التزلج على الجليد في مدينة نيويورك الأمريكية ممارسة هوايتهم بطقس دافئ دون معاناة مع الصقيع، على الرغم من طقس المدينة البارد.



فقد افتُتحت حلبة للتزلج على الجليد فوق سطح ناطحة السحاب "edge" في ضاحية هيودسن ياردز في مانهاتن، وتحديداً في الطابق الـ 100 منها، عبر استخدام مادة الجليد الاصطناعية التي صنعتها شركة Glice في كولورادو.

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افتُتحت الحلبة أول مرة العام 2020 كجزء من مشروع المبنى المشيّد فوق ساحة سكة حديد كانت مهجورة سابقًا. ومن المُخطط هذه المرة الإبقاء عليها مفتوحة حتى نهاية موسم الشتاء.

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