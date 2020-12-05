السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

المانيا تسجل 483 وفاة بكورونا وبلجيكا 109 وفيات

موظفو شركة خاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام في عمان

أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح كورونا

هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

وفيات السبت 5/12/2020

أسعار الذهب السبت 5/12/2020

الصفدي يلتقي مبعوث أميركي لبحث الأزمة السورية

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات

السبت، 05-12-2020 10:23 ص

عمرها 81 سنة .. اصطياد أكبر سمكة استوائية بالعالم في أستراليا

Shutterstock-crop


الوكيل الاخباري - ضمن دراسة تحاول تحديد كيف سيؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات على الحياة البيولوجية لأسماك الشعاب المرجانية، تم اصطياد سمكة استوائية قبالة صخور شواطئ ولاية أستراليا الغربية، ليتضح لاحقا بأنها تبلغ من العمر 81 عاما.

اضافة اعلان

فعلى بعد نحو 290 كيلومترا غرب بروم، تم اصطياد السمكة التي كانت تجمع الشعاب المرجانية الحلقية، لتصبح أكبر سمكة استوائية من حيث العمر يتم التعرف عليها.


وتحدث الدكتور بريت تايلور، من المعهد الأسترالي للعلوم البحرية، الذي يقود الدراسة: "حتى الآن، كانت أكبر سمكة عثرنا عليها في المياه الضحلة الاستوائية يبلغ عمرها نحو 60 عاما".


موضحا: "نحن نراقب السمك على خطوط عرض مختلفة، بدرجات حرارة مختلفة، لنفهم بشكل أفضل كيف يستجيب حين ترتفع درجات الحرارة في كل مكان".


ويقوم العلماء بتحديد عمر السمكة بدراسة عظام الأذن أو حصى الأذن، حيث تحتوي الأذن على شرائط نمو سنوية يمكن إحصاؤها كما يحدث في حلقات الشجر بالضبط، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Fat-Man-Walking

إيطاليا.. رجل يمشي 450 كيلومترا دون توقف بعد مشاجرة مع زوجته

surgical-supplies

السعودية.. استئصال ورم يزن أكثر من 7 كيلو غرامات من بطن مريضة - صور

1-1398043

ناسا تشتري تربة من القمر بسعر مذهل

0_Chopstick-holding-Sushi-Rolls-Set-with-Salmon-and-Cream-Cheese-and-Cuccumber-on-Black-Slate-Plate-Cl

بريطانية أصابتها هلوسات لأشهر بعد وجبة سوشي.. واكتشاف صادم من الأطباء! - صورة

im-267118

أموال طائرة بالشوارع.. فيديو خطة جهنمية للهرب من الشرطة في البرازيل - شاهد

3000

هيكل معدني غامض ثالث يظهر هذه المرة على جبل بالولايات المتحدة

أخبار متعلقة
894

بسبب اضطراب وراثي نادر.. رضيعة أسترالية لا تبكي أبدًا وتبتسم في كل حالاتها - شاهد

99296-424092655

اكتشاف جسم غامض أكبر بـ 25 مرة من كوكب الأرض بالقرب من الشمس

851f72f5ba59d7e42844f040a58d8049

استراليا.. عامل يتسبب بإغلاق عام وعزل أكثر من مليون شخص بمنازلهم

6000

لأول مرة .. تصوير أحد أندر المخلوقات البحرية في العالم - فيديو