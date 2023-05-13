هجوم لسمكة قرش يترك رجلا في عداد المفقودين بأستراليا

الوكيل لإخباري - أكدت شرطة جنوب أستراليا أن رجلاً يبلغ من العمر 46 عاما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، قبل أن تهاجمه سمكة قرش، مضيفة أنه مفقود حتى الآن.



وتم استدعاء المسعفين إلى شاطئ بالقرب من إليستون جنوب أستراليا بعد وقت قصير من الساعة 10 صباحا اليوم السبت لمساعدة رجل بعد ورود تقارير عن وقوع هجوم عليه بواسطة سمكة قرش.

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وتقود شرطة جنوب أستراليا عملية البحث عن الرجل، بمساعدة أفراد ، بينما أرسلت خدمات الطوارئ التابعة لولاية جنوب أستراليا قارب إنقاذ بحري من ميناء لينكولن.



وقالت الشرطة في بيان "يعتقد أن رجلا مات في هجوم سمكة قرش عند شاطئ ووكرز روكس"، مضيفة أن الرجل البالغ من العمر 46 عاما هو الشخص الوحيد الذي يُعتقد أنه تعرض للهجوم.



وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ بالولاية إن فريقا يبحث في المنطقة باستخدام قارب.



ووقع الحادث بالقرب من كسر الشعاب المرجانية الذي يعد مقصدا لراكبي الأمواج والغواصين في المنطقة.



تشتهر إليستون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة، بالساحل الوعر وأماكن ركوب الأمواج القريبين منها.



ويأتي الهجوم بعد مقتل فتاة هاجمتها سمكة قرش في فبراير شباطفي نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

سكاي نيوز

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