غرقت سيارتهم في الجليد وهذا كان مصير العائلة في أمريكا

الوكيل الإخباري - تم إنقاذ خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، بعد سقوط سيارتهم وسط الجليد في بركة بولاية ماين الأميركية.



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وفي التفاصيل، غرقت السيارة على بعد حوالي السبعة أقدام من الماء لذلك من الصعب على الأشخاص الخمسة الوقوف فوق سطح السيارة، وكانوا يصرخون طلبا للمساعدة.



وبفضل جهود فرق الإنقاذ وإدارة الإطفاء التطوعية التعاونية، تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق من قبل إدارة المصايد الداخلية والحياة البرية في ولاية ماين الأميركية .

لبنان 24