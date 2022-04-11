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الإثنين، 11-04-2022 09:43 ص

فرنسا..أصيب الطيار بنوبة قلبية خلال الطيران.. فحدثت المفاجأة

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الوكيل الإخباري - نجحت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما من السيطرة على قيادة طائرة سياحية تابعة لشركة "Dragonfly" بعدما أصيب قائدها بنوبة قلبية خلال الطيران.

أقلعت الطائرة السياحية من مطار لان بيهو بغرب فرنسا، وبعد ثلاثين دقيقة من الطيران في السماء فوق مقاطعة موربيهان في شمال غرب البلاد، أصيب الطيار البالغ من العمر 66 عاما بنوبة قلبية. لتسيطر المرأة على الطائرة ذات المقعدين ومنعت سقوطها على المنازل.

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كما قامت المرأة والتي لم يسبق لها القيادة بالمناورة لمنع الطائرة من الهبوط بموقف عام للسيارات، وفقا لشهود عيان.


ونتيجة لذلك، هبطت الطائرة في منطقة مستنقعات. توفي الطيار، ولم تصب المرأة بأذى. حيث عثر عليها رجال الإنقاذ وهي في حالة صدمة، ليتم نقلها إلى مستشفى في مدينة لوريان.

 

البيان 

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