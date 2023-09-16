السبت 16-09-2023
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السبت، 16-09-2023 01:13 م

فيديو.. حادث سير مروع وسط موسكو

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الوكيل الإخباري - وقع حادث مروري مروع وسط العاصمة الروسية موسكو في منطقة تفير، بمشاركة سيارتين على شارع 1 تفيرسكايا-يامسكايا.

وأوضحت إدارة النقل في بيان لها، أن السائق فقد السيطرة على السيارة واصطدم بسيارة أخرى، ثم انقلب. مضيفة أن خدمات الطوارئ في المدينة تعمل حاليا بالموقع.

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ولم يتم الإعلان عن أي إصابات أو وفيات في الحادث.


في اللقطات، تظهر السيارة وهي تسير على الطريق بسرعة كاملة، ثم تنزلق، وتصطدم بالرصيف، وتقفز إلى سيارة أخرى، وتحطمت إلى أشلاء.


 

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