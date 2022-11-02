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الأربعاء، 02-11-2022 12:37 م

فيديو حزين: سائح في البرازيل يوثق لحظات موته دون أن يدري

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الوكيل الإخباري - في فيديو سيلفي يقشعر له الأبدان لسائح يسقط بسبب انقطاع حبل الأمان أثناء تعلقه في لعبة الزيبلاين بعد لحظات من رؤيته يبتسم ويصرخ من الفرح.

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حيث قام سائح بتصوير نفسه وهو يسقط حتى وفاته بعد أن تم قطع حبل الانزلاق الذي كان عليه. وتُظهر اللقطات الحزينة سيرجيو موريلو دي ليما سانتانا، البالغ من العمر 39 عامًا وهو يبتسم ويصرخ بفرح قبل لحظات من وفاته في البرازيل.

 

وبحسب ما ورد يظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الصرح، مما أدى إلى سقوط سيرجيو على الأرض. قبل لحظات من تصوير سقوطه، سجل سائحًا آخر يتأرجح على طول حبل الانزلاق.

 

بينما هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وتم نقل سيرجيو إلى المستشفى ولكن أُعلن عن وفاته لدى وصوله. والسلطات البرازيلية لا تزال تحقق في ملابسات وفاته.

 

 

 

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