السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: وصول 62 ألف لقاح ضد الحمى القلاعية خلال أيام وإنشاء 3 مستشفيات بيطرية قريباً

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

توضيح من بلدية إربد بشأن إزالة الاعتداءات التنظيمية

التعامل مع 951 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 115 مليون م٣

محاولة اختراق لصفحة الخدمات الطبية على الفيسبوك

النفط يرتفع 2% وبرنت يتخطى الـ 86 دولاراً للبرميل

تحذير من سلوك طريق الماسورة المارة بقضاء العارضة

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

التعليم العالي: نحو 10 آلاف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية لغاية الآن

السبت، 11-02-2023 12:39 م

فيديو صادم يوثق اعتداء معلم على طالب بالضرب المبرح في السعودية

INAF_20151208223423594


الوكيل الإخباري - شكّلت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن السعودية ، لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة؛ للتحقيق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان “معلم يضرب طالبًا” بإحدى المدارس الأهلية بالمحافظة، لافتةً إلى اتخاذ إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينها.

اضافة اعلان

 

وأكدت إدارة التعليم تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، ورفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

 

 

ملهم نت 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة















 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e568084c59b762561df0ba

شاهد شاب سوري يوثّق اللحظات المرعبة الأولى التي عاشها مع عائلته أثناء الزلزال المدمر

201828

لبنان.. شاب يلقي 3 قنابل على منزل فتاة تقدم لزواجها بعد رفض العائلة له - فيديو

image

إنقاذ شاب تركي بعد 113 ساعة تحت أنقاض الزلزال - فيديو

1038514764_170_0_2901_2048_1920x0_80_0_0_6eb20cb61e32ec5e05fa32be80fa50ad

نمر يهاجم 5 أشخاص ويتسبب لهم بإصابات داخل قاعة محكمة في الهند

44-1

طاقم محطة الفضاء الصينية يكمل جولة سير في الفضاء

750x420_cmsv2_7116100d-419d-5f47-ae7c-97def8ac33b6-7392330

العثور على حيتان نافقة على شواطئ قبرص

أخبار متعلقة
WhatsApp-Image-2023-02-09-at-6.23.54-AM-1-768x432

شاهد لحظة سقوط نيزك فجأة في السعودية

329642065_908114483645272_7024302642283585490_n-768x386

فيديو مؤثر لأب سوري يبكي محتضنا طفله الرضيع بعدما راح ضحية الزلزال المدمر

18426bd78b7d0360-768x403

بكاؤها أغضب الملايين.. شاهد شاب يلقي أموال على الأرض لإهانة عاملة بمحطة وقود في الصين

63dc09354c59b75116486d97

شاهد فوهة بركان حرة هرمة بالمدينة المنورة الوحيدة في العالم المأهولة بالسكان

1675248017-1675248017-pzqil4sss9jt

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة عمان -فيديو

1925446

هجوم مخيف للقردة في السعودية ومطالبات بتدخل عاجل - فيديو