فيديو صادم يوثق اعتداء معلم على طالب بالضرب المبرح في السعودية

الوكيل الإخباري - شكّلت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن السعودية ، لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة؛ للتحقيق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان “معلم يضرب طالبًا” بإحدى المدارس الأهلية بالمحافظة، لافتةً إلى اتخاذ إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينها.

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وأكدت إدارة التعليم تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، ورفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

ملهم نت