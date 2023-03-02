فيديو.. ضبط أم شجعت رضيعها على التدخين في استراليا

الوكيل الإخباري - أقدمت أم أسترالية، على تشجيع رضيعها الذي يبلغ من العمر 10 أشهر فقط على تدخين سيجارة إلكترونية.



وقدمت الأم السيجارة لطفلها الذي استنشق الدخان وبدأ بالسعال، بينما ضحكت مع صديقاتها باستهزاء، قائلة له:”هل تود تجربتها؟”، وذلك قبل أن تضع السيجارة بفم الرضيع وتسمح له بسحب الدخان. وتوجهت الشرطة في أستراليا إلى منزل أم الطفل في “نيو ساوث ويلز” على وجه السرعة، للتحقيق في الحادثة، بينما تم نقل الطفل للمستشفى لإجراء عدة فحوصات له للتأكد من سلامته.

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ارم نيوز

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