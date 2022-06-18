فيديو .. عريس يصفع عروسه على رأسها لانها تفوقت عليه بلعبة شعبية في أوزبكستان

الوكيل الإخباري-عاشت عروس من أوزبكستان لحظات رعب عندما تعرضت للضرب على رأسها بقوة خلال حفل زفافها وعلى الملأ أمام المدعوين، وذلك بعدما لعبت لعبة تقليدية مع الزوج وفازت عليه.

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فقد بدأت القصة عندما دعي العريسان للعب لعبة تقليدية لم تحدد ماهيتها، لكن يعتقد أنهم أعطيا شيئاً لتفكيكه، ومن يفعل ذلك أولاً يفوز بالجائزة الموجودة في داخل ذلك الشيء، حيث فازت العروس، وعندما أدرك العريس أنها تغلبت عليه، ضربها بقوة على مؤخرة رأسها بقبضته أمام الجميع.



ووقعت الحادثة في ولاية صرخنداريا جنوب أوزبكستان في آسيا الوسطى، في 6 حزيران الجاري.



ومما ساهم في انتشار الفيديو، تعليق ابنة رئيس أوزباكستان سعيدة ميرزيوييفا عليه، إذ دانت الاعتداء على العروس، وبعد ذلك تحركت الشرطة لتعقب العريس.

وتقول الشرطة إن العريس متهم بارتكاب أعمال "شغب"، لكن سيواجه حكما بالسجن لمدة 15 يوما فقط وغرامة مالية في حال إدانته.



وقالت لجنة في مجلس النواب الأوزبكي إن العريس "اعتذر للعروس وأعرب عن أسفه لأفعاله"، في جلسة استماع في الحي حضرها أقارب الزوجين.



وأضافت أن "العروسين تصالحا في اليوم ذاته ويعيشان الآن مع بعضهما البعض".



شاشة نيوز

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