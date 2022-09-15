فيديو.. عقوبة قاسية لمن يحضر الهاتف المحمول إلى المدرسة في إندونيسيا

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق فيه مسؤول بإحدى المدارس الإندونيسية عقوبة إحضار الهاتف المحمول إلى المدرسة.



ويظهر في مقطع الفيديو، طاولة وضع عليها عدد من الهواتف المحمولة المصادرة من الطلاب، بينما يقف مسؤولان يحملان بأيدهما مطرقتين ويهمان بتكسير وتحطيم الهواتف المحمولة وسط ذهول الطلاب وصراخهم. فيما بدا المسؤولان سعيدين بتنفيذ المهمة.

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وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو تم التقاطه في مدرسة بمدينة بونوروغو الإندونيسية.



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