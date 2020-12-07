فيديو لإبل سوداء تجري فوق حبيبات البرد في السعودية يثير إعجاب المشاهدين

الوكيل الاخباري - تمكن شاب سعودي من تصوير مقطع فيديو لقطيع من الإبل الأسود وهي تجري فوق حبيبات البرد في منطقة البدع غرب حائل في المملكة العربية السعودية.

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وبحسب موقع "س إن إن" فقد أثار الفيديو الذي انتشر في وسائل الإعلام إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل والإنترنت المختلفة.



وتمكن المصور السعودي الشاب عبدالرحمن إبراهيم صالح آل علي عن طريق الصدفة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من تصوير مشهدا متميزا ونشره على صفحته على "تويتر" وقال إنه لقطيعاً من الإبل السوداء، أو (المجاهيم)، وهي تجري فوق حبيبات البرد التي ملأت أرض المنطقة.



ونقلت الوكالة عن الشاب السعودي قوله: "من خلال متابعة الأحوال الجوية، أدركت التوقعات بهطول مطر غزير على المنطقة. واتجهت إلى غرب منطقة حائل، وفعلاً، تساقط المطر وكميات من البرد".



وأردف عبد الرحمن (30 عاما): "عند قيامي بعملية التوثيق، ظهرت الإبل السوداء بعد تساقط البرد، فالتقطت هذا المشهد الرائع الذي يعكس لون السماء، إضافةً إلى لون الإبل السوداء مع البرد".



المصدر : سبوتنك







