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السبت، 05-12-2020 11:02 ص

السعودية.. استئصال ورم يزن أكثر من 7 كيلو غرامات من بطن مريضة - صور

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الوكيل الاخباري - تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بمحافظة جدة بالسعودية، يوم أمس الجمعة، من استئصال ورم "ساركومي" يزن أكثر من 7 كيلو غرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها.

وأوضح سعد آل عواض، استشاري جراحة الغدد والأورام الذي قاد العملية الجراحية، أن المريضة مقيمة في العقد الخامس من عمرها، وتعاني من نزيف، ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.

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وأشار آل عواض، إلى أنه أجريت الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 غراما، مؤكدا أن حالة المريضة الصحية مستقرة.




وثمن دور الكادر الطبي المشارك في العملية، لافتا إلى أنه كان له الدور الأكبر في نجاحها.

 

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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