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الإثنين، 26-06-2023 01:11 م

فيديو لقائد غواصة تيتان قبل الكارثة: 'هناك مشكلة بالتحكم'

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الوكيل الإخباري - نشر أحد مستخدمي موقع يوتيوب، تجربته داخل الغواصة "تيتان"، قبل أيام من كارثة اختفائها، كما التقى مع قائد الغواصة، راش ستوكتون، الذي أشار بشكل صادم لمشاكل فيها.

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الصدمة تمثلت بأن ستوكتون، الذي كان ضمن 5 ركاب قتلوا داخل "تيتان" قبل أيام، أعرب خلال الفيديو، عن قلقه بشأن "مشكلات متعلقة بأنظمة التحكم في الغواصة".


نشر جيك كوهلر مقطع فيديو مدته 30 دقيقة تقريبا على قناته DALLMYD على موقع يوتيوب، يوم الجمعة.

تضم قناة كوهلر أكثر من 13 مليون مشترك، وعادة ما يعرض مقاطع فيديو لنفسه أثناء بحثه عن أشياء مفقودة خلال ممارسته الغوص.


يروي الفيديو الأخير رحلة كوهلر إلى سانت جونز في نيوفاوندلاند بكندا، حيث انضم إلى غواصة تيتان في مهمتها الثالثة. يذكر أن الغواصة "انفجرت" وفقا للخبراء، في مهمتها الأخيرة، "الخامسة"، في 18 يونيو، خلال محاولة البحث عن بقايا هيكل سفينة تايتنك.


الفيديو، تم تصويره قبل أيام من الرحلة الخامسة "الكارثية"، وفقا لكوهلر.

 

 

 

سكاي نيوز 

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