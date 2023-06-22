الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 10:44 ص

تدار بآلة 'بلاي ستيشن'.. لقطات من قلب غواصة تيتان المختفية

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الوكيل الإخباري - وسط تلاشي الآمال بالعثور على تيتان” رغم جهود فرق الإنقاذ في المنطقة النائية التي فقدت فيها من المحيط الأطلسي، بدأ اليوم الخميس، العد التنازلي لنفاد إمدادات الهواء في الغواصة المفقودة”.

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فيما طفت إلى السطح العديد من الأسئلة حول طبيعة عمل تلك الغواصة “السياحية” وآلية التحكم بها وإجراءات السلامة المتبعة خلال رحلاتها في أعماق البحار.

ولعل الأكثر مفاجأة على الإطلاق في هذا الموضوع أن التحكم بالغواصة يتم عن طريقة “وحدة تحكم فيديو معدلة” controler شبيهة بتلك المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر أو “بلاي ستيشن”، بحسب ما أظهر فيديو صور على متنها العام الماضي.


كما لا يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) خياراً عندما تغوص الغواصات في أعماق عميقة مثل “تيتان”.


وبدلاً من ذلك يسمح نظام الرسائل النصية الخاص للطاقم بتلقي التعليمات من الفريق على السفينة السطحية أعلاه.


لكن على متن الغواصة، يُوجه القائد بناءً على هذه التعليمات باستخدام وحدة تحكم لعبة فيديو معدلة، ما يتطلب الكثير من المهارة. ويقال إن الغوص الكامل في حطام تيتانيك، بما في ذلك الهبوط والصعود يستغرق ثماني ساعات.


أما المفاجأة الثانية، فتكمن في أن الاتصال مع الغواصة تعطل أيضا عام 2018ـ وتاهت في البحر لأكثر من ساعتين قبل استعادة الاتصالات، عندما قام مراسل “سي بي إس”، الصحافي ديفيد بوج برحلة على متنها.

 

 

 

لبنان 24

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