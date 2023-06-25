الأحد 25-06-2023
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الأحد، 25-06-2023 11:12 ص

فيديو مرعب.. شاهد تأثير انفجار أعماق البحار على جسم الإنسان

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الوكيل الإخباري - بعد حادثة الغواصة "تيتان" التي أودت بحياة خمسة أشخاص، انتشر مقطع فيديو قديم من البرنامج التلفزيوني Mythbusters يبحث في تأثير الضغط الشديد على جسم الإنسان، وذلك بعدما أكد خفر السواحل الأميركي أن تيتان تعرضت لـ"انفجار داخلي كارثي".

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وأظهر المقطع المقتطف من برنامج Mythbusters، عرضاً مخصصاً للتحقيق فيما إذا كانت الأساطير الشائعة حول الأمر صحيحة.

فتبين أنه يمكن لاستخدام بدلة قديمة مضغوطة أثناء الغوص في أعماق البحار أن يسبب فشلا في الإمداد الجوي، وبالتالي انخفاض الضغط السريع، مما يؤدي إلى وفاة سريعة ومروعة.

وزعمت الأسطورة أن التغيير السريع في الضغط سيكون عظيماً بحيث يتم دفع جسد الفرد إلى الخوذة.

 

 

 

 

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