الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادث سير على الطريق الصحراوي

بلعاوي: 90% نسبة انتقال عدوى الحصبة من المصاب لمخالطيه

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

صندوق النقد يعد منصة عالمية لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية

الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ

الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

وكلاء السيارات: 20 ألف سيارة دخلت السوق المحلي لا تتمتع بكفالات مصنعية

مخابرات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 21-06-2023 11:06 ص

لماذا يصعب البحث عن غواصة تيتانيك

504626_1_1687283413


الوكيل الإخباري - رغم صعوبة المهمة، ما يزال البحث جاريا عن غواصة مفقودة كانت تعمل لنقل أفراد لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك، بالمنطقة بعيدة في المحيط الأطلسي.

اضافة اعلان

 

وفقدت، مساء الأحد، غواصة سياحية صغيرة وعلى متنها 5 أشخاص، كانت في رحلة لزيارة حطام سفينة تيتانيك في منطقة قبالة سواحل أميركا الشمالية.

 

وتتركز عمليات البحث على سطح المياه وداخلها، في منطقة تبعد حوالي 1450 كيلومتر شرق كيب كود.

لماذا يصعب البحث عن السفينة المفقودة؟

قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن رجال الإنقاذ قد يضطرون إلى مواجهة "تحديات ضخمة" على عمق 12500 قدم (نحو 4000 متر) تحت سطح المحيط الأطلسي.

 

وتحدث المصدر مع الأدميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، كريس باري، لمعرفة الأسباب التي تصعّب عملية البحث، حيث قال: "المشكلة الأولى هي عدم وجود إشارة استغاثة قادمة من الغواصة"، مضيفاً أن "هذا يعني أن تقنية الإنقاذ، التي تبحث عن الإشارات القادمة من السفن المنكوبة، لن يكون بإمكانها العثور عليها".

وتابع قائلاً: "الجو مظلم تماما هناك.. سترى حوالي 20 قدما (6 أمتار) فقط أمامك مع أضواء البحث. كما أن لديك الكثير من الطين والأشياء الأخرى التي جرفتها المحرّكات. وهناك أيضا الكثير من الحطام حول تيتانيك، مما يعني أن قاع البحر غير مستوٍ ومغطى بالعقبات". 

ولفت إلى أن "عناصر الإنقاذ لن تتعامل مع الطقس، لكنها ستتعامل مع تيارات المحيط القوية جدا".

وختم بالقول: "إن الأمر يشبه التواجد في الفضاء.. نفس درجة الخطر ونفس الدرجة من المشكلات"

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

اليابان تصنع أول قمر صناعي خشبي في العالم

9ح0ح0ح0ح

الأنهار الجليدية بجبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة

21212121

'عيد الأب'.. من أين جاءت الفكرة؟

download-3-14-768x511

شاهد لص إفريقي يعتدي بقسوة على سيدة وطفلتها ويسرقهما في فرنسا

2_33

مطعم يمنع رواده من وضع العطور في لندن

فوائد_قرص_النحل_للإنسان

هكذا تقوم النحلة بلسع الإنسان - فيديو

أخبار متعلقة
70a439e2-c8f2-4b40-8033-5d0fed0e4cd1

منحة بـ 90 ألف دولار.. لمن يرغب العيش بهذه الدولة

1686995860_untitled

لأول مرة.. إدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء في العراق

214086

بعد 27 عاماً في الخدمة... صاروخ 'أريان 5' الفضائي يتقاعد

Doc-P-1075334-638218063831555822

دولة عربية تتجهز لإطلاق قمر صناعي طوّرت مكوناته محلياً

414141

شاهد الصورة الأولى لرائدي الفضاء السعوديان لحظة نزولهما من مركبة دراغون

INAF_20230531003826307

رائدا الفضاء السعوديان يودّعان محطة الفضاء الدولية بعد إنجاز مهمّتهما