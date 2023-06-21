لماذا يصعب البحث عن غواصة تيتانيك

الوكيل الإخباري - رغم صعوبة المهمة، ما يزال البحث جاريا عن غواصة مفقودة كانت تعمل لنقل أفراد لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك، بالمنطقة بعيدة في المحيط الأطلسي.



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وفقدت، مساء الأحد، غواصة سياحية صغيرة وعلى متنها 5 أشخاص، كانت في رحلة لزيارة حطام سفينة تيتانيك في منطقة قبالة سواحل أميركا الشمالية.



وتتركز عمليات البحث على سطح المياه وداخلها، في منطقة تبعد حوالي 1450 كيلومتر شرق كيب كود.



لماذا يصعب البحث عن السفينة المفقودة؟



قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن رجال الإنقاذ قد يضطرون إلى مواجهة "تحديات ضخمة" على عمق 12500 قدم (نحو 4000 متر) تحت سطح المحيط الأطلسي.

وتحدث المصدر مع الأدميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، كريس باري، لمعرفة الأسباب التي تصعّب عملية البحث، حيث قال: "المشكلة الأولى هي عدم وجود إشارة استغاثة قادمة من الغواصة"، مضيفاً أن "هذا يعني أن تقنية الإنقاذ، التي تبحث عن الإشارات القادمة من السفن المنكوبة، لن يكون بإمكانها العثور عليها".



وتابع قائلاً: "الجو مظلم تماما هناك.. سترى حوالي 20 قدما (6 أمتار) فقط أمامك مع أضواء البحث. كما أن لديك الكثير من الطين والأشياء الأخرى التي جرفتها المحرّكات. وهناك أيضا الكثير من الحطام حول تيتانيك، مما يعني أن قاع البحر غير مستوٍ ومغطى بالعقبات".



ولفت إلى أن "عناصر الإنقاذ لن تتعامل مع الطقس، لكنها ستتعامل مع تيارات المحيط القوية جدا".



وختم بالقول: "إن الأمر يشبه التواجد في الفضاء.. نفس درجة الخطر ونفس الدرجة من المشكلات"

سكاي نيوز