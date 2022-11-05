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السبت، 05-11-2022 11:23 ص

فيديو مروع حول العالم .. شاهد لحظة سقوط شاب من الدور الـ 20 في تحدي تيك توك

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة سقوط شاب من الدور الـ 20 أثناء قيامه بتحدي “تيك توك”، بعد أن اختل توازنه ووقع على الأرض.

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الفيديو الذي لم يوضح مكان وقوع الحادث، كشف عن إصرار الشاب على التقاط الفيديو له رغم الخطورة الكبيرة من إمكانية سقوطه.


وخلال لحظات، فقد الشاب توازنه وحاول الإمساك بالحديد والنجاة بنفسه إلا أنه لم يستطع وسقط فورًا على الأرض دون وجود أي إمكانية للنجاة.


تحدي “تيك توك” يودي بحياة عشرات الشباب.

 

و”تحدي تيك توك” هو عبارة عن مسابقات بين الشباب على تطبيق التواصل الشهير يقومون خلاله بأداء حركات خطيرة ويتنافسون فيما بينهم.


وسجلت العديد من الوفيات حول العالم بسبب ألعاب وتحديات على “تيك توك” بين الصغار، في الوقت الذي انتشرت فيه مناشدات للأباء والأمهات بتوعية أبنائهم من الوقوع فريسة لمثل تلك التطبيقات.

 

 

 

المرصد

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