الأحد 25-12-2022
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الأحد، 25-12-2022 11:59 ص

فيديو مروع يوثق انفجار أسطوانة غاز داخل سيارة في لبنان

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الوكيل الإخباري - لقت سيدة لبنانية مصرعها بطريقة مأساوية إثر انفجار أسطوانة غاز داخل سيارة رانج روفر كانت تقودها في منطقة دير الحرف في بعبدا بلبنان.

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وأظهر مقطع فيديو السيدة وهي تقود سيارتها بسرعة طبيعية ثم توقفت فجأة بعد تطاير أجزاء صغيرة من هيكلها نتيجة الانفجار.


وأوضح الفيديو عدد من الشبان يحاولون فتح أي باب من أبواب السيارة لتتحرك السيارة من جديد وتصطدم برصيف قبل أن تنفجر وتشتعل النيران فيها بالكامل.

 

 

 

 

 روسيا اليوم 

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