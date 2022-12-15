فيديو..قصة مأساوية لطفل سوري تعرض للتعذيب في لبنان

الوكيل الإخباري - تعرض طفل سوري للاعتداء بالضرب، على يد أصحاب عمله، في واقعة أثارت غضبا واسعا في الساعات الماضية.

اضافة اعلان



ووثق رجل مقطع فيديو للطفل، الذي عثر عليه وحيدا في الليل، وسأله عن سبب حالته، فقال الطفل إنه تم الاعتداء عليه بالضرب.



وأوضح الطفل أنه يعمل كراعي أغنام وأبقار لدى أحد الأشخاص في لبنان، لكن بحجة تأخره عن القدوم لعمله، قام أصحاب العمل بتعنيفه، لافتا إلى أن الضرب طال عينه اليمنى كما كسروا له إحدى أسنانه.



طفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه فينيئي بسبب ان الولد تاخر على البقرات

اللهم فرج عنا جميع لله الامر من قبل ومن بعد ماعاناه الشعب السوري المهجرفي دول الجوار يفوق الخيالطفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه فينيئي بسبب ان الولد تاخر على البقراتاللهم فرج عنا جميع لله الامر من قبل ومن بعد pic.twitter.com/wwG2w3oErj December 14, 2022

صحيفة الصدى