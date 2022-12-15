الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

صندوق التنمية والتشغيل يؤجل أقساط البرامج التمويلية للشهر الحالي

توضيح من شركات التمويل الأصغر حول تأجيل قروض الشهر الحالي

الجامعة الأردنية تؤجل أقساط قروض العاملين لديها

الجمارك تدعو هؤلاء لتسديد مبالغ مستحقة - أسماء

جمعية البنوك: قرار تأجيل الأقساط يشمل قروض السكن والمركبات

صدور إرادات ملكية سامية (تفاصيل)

إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - أسماء

بدء توزيع الدعم النقدي للنقل العام في عمان الأسبوع المقبل

مسؤول عراقي: الربط الكهربائي مع الأردن نهاية العام المقبل

تأجيل أقساط شهر كانون الأول الحالي المستحقة للإقراض الزراعي

الخميس، 15-12-2022 01:50 م

فيديو..قصة مأساوية لطفل سوري تعرض للتعذيب في لبنان

0b51fd5c-0e8a-423e-bfe3-362e54a63593


الوكيل الإخباري - تعرض طفل سوري للاعتداء بالضرب، على يد أصحاب عمله، في واقعة أثارت غضبا واسعا في الساعات الماضية.

اضافة اعلان


ووثق رجل مقطع فيديو للطفل، الذي عثر عليه وحيدا في الليل، وسأله عن سبب حالته، فقال الطفل إنه تم الاعتداء عليه بالضرب.


وأوضح الطفل أنه يعمل كراعي أغنام وأبقار لدى أحد الأشخاص في لبنان، لكن بحجة تأخره عن القدوم لعمله، قام أصحاب العمل بتعنيفه، لافتا إلى أن الضرب طال عينه اليمنى كما كسروا له إحدى أسنانه.

 

 

صحيفة الصدى 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

تويتر تعلق حساباً يتعقب طائرة إيلون ماسك

Capture

باريس..شاهد اشتباكات بالكراسي والحجارة بين مشجعين مغاربة وفرنسيين

image (1)

ذهبت لشراء دواء شقيقتها.. حزن بمصر على عروس ماتت قبيل زفافها بأيام -صورة

egypt1

اكتشاف مذهل لوجوه مومياوات مصرية قديمة -صورة

2413891-1611989763

سقطت من ارتفاع 4 كيلومترات وبقيت على قيد الحياة في أستراليا - صورة

ه8ه8ه8ه

الشرطة الإسبانية تعتدي على مشجعات مغربيات.. والسلطات تتحرك - فيديو

أخبار متعلقة
4521666

طفل ينجو بأعجوبة من هجوم كلاب ضالة في سوريا - فيديو