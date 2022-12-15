فيديو..قصة مأساوية لطفل سوري تعرض للتعذيب في لبنان

الوكيل الإخباري - تعرض طفل سوري للاعتداء بالضرب، على يد أصحاب عمله، في واقعة أثارت غضبا واسعا في الساعات الماضية.
ووثق رجل مقطع فيديو للطفل، الذي عثر عليه وحيدا في الليل، وسأله عن سبب حالته، فقال الطفل إنه تم الاعتداء عليه بالضرب.
وأوضح الطفل أنه يعمل كراعي أغنام وأبقار لدى أحد الأشخاص في لبنان، لكن بحجة تأخره عن القدوم لعمله، قام أصحاب العمل بتعنيفه، لافتا إلى أن الضرب طال عينه اليمنى كما كسروا له إحدى أسنانه.
ماعاناه الشعب السوري المهجرفي دول الجوار يفوق الخيال— وائل أحمد الغابي (@gabewael) December 14, 2022
طفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه فينيئي بسبب ان الولد تاخر على البقرات
اللهم فرج عنا جميع لله الامر من قبل ومن بعد pic.twitter.com/wwG2w3oErj
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