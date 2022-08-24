الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

مجموعة الوكيل تحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمها وتدعي تقديم جوائز

الحكومة السعودية توافق على نظام السياحة الجديد.. فما هي أهدافه؟

حالة الطقس المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

الأمن: القبض على واحد من أخطر المطلوبين بعد كمين مُحكم في البلقاء

ولي العهد يقدم العزاء للدعجة الذي فقد أطفاله الخمسة - صور

بني مصطفى: الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة

وزير التخطيط: لا تمييز بين المستثمرين في تنظيم البيئة الاستثمارية

ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى 3080 ميغاواط أمس الثلاثاء في المملكة

الملك وولي العهد يتابعان مجريات التمرين التعبوي "النور الساطع"

الأربعاء، 24-08-2022 11:35 ص

فيديو يأسر القلوب .. ممرض يساعد طفلة مصابة بالسرطان على النوم في مصر

555555555555


الوكيل الإخباري-في لفتة إنسانية تحمل في طياتها الكثير من المعاني، وثق فيديو سجله عاملون داخل احد مستشفيات علاج سرطان الأطفال في مصر قيام أحد الممرضين بجانب الأطفال المصابين بالمرض حتى يخلدوا للنوم.


وأظهر المقطع الذي حصد آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي الممرض وهو يجلس بجوار طفلة مصابة بالسرطان ويربت بكفه عليها حتى يتسنى لها النوم.


وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع مبدين اعجابهم بطريقة الممرض في التعامل مع الأطفال .

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
91736-886399349

الفلك الدولي ينشر أول صورة للنجم سهيل في الجزيرة العربية

77

زوجة الأمير البريطاني هاري تروي تفاصيل نجاة طفلها من حريق مروع في الحضانة

135-210231-australian-child-victim-bullying-cinema_700x400

بعد تعرضه للتنمّر... طفل استرالي ينطلق الى عالم الشهرة-فيديو

11111111111

فيديو .. الاعتداء على رجل وزوجته وسرقتهم بوضح النهار في لندن

نننن

محامي شهير يضع شروط لتولي الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

5fc743664236045bf720229e (1)

إنقاذ حياة رضيعة في بولندا بزراعة جمجمة 3D داخل رأسها

أخبار متعلقة
كيف-يموت-مريض-السرطان-780x415

صورة تدمي القلوب .. عناق وداع بين شقيقين بسبب اصابة احدهم بالسرطان في أمريكا