فيديو يأسر القلوب .. ممرض يساعد طفلة مصابة بالسرطان على النوم في مصر

الوكيل الإخباري-في لفتة إنسانية تحمل في طياتها الكثير من المعاني، وثق فيديو سجله عاملون داخل احد مستشفيات علاج سرطان الأطفال في مصر قيام أحد الممرضين بجانب الأطفال المصابين بالمرض حتى يخلدوا للنوم.





وأظهر المقطع الذي حصد آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي الممرض وهو يجلس بجوار طفلة مصابة بالسرطان ويربت بكفه عليها حتى يتسنى لها النوم.





وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع مبدين اعجابهم بطريقة الممرض في التعامل مع الأطفال .

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