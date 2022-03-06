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الأحد، 06-03-2022 02:52 م

فيديو يوثق لحظة اشتعال النيران بقطار متحرك في الهند

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في قطار متحرك داخل إحدى محطات السكك الحديدية في أورتار براديش بالهند، أثناء توجه القطار من ساهارانبور إلى دلهي.

اندلع حريق ضخم في عربتا قطار أصناء توجهه إلى مدينة دلهي، وقد أكد المسئولون في سكك حديد الهند بأن الحادث وقع بسبب ماس كهربائي.

وأوضح مفتش المرور بشركة السكك الحديدية الهندية YK Jha أن الحريق تم إخماده ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات خلال الحادث.

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وقد قام الركاب بالانتقال من العربتين اللاتي اشتعلت فيهما النيران إلى مؤخرة القطار لتجنب وقوع خسائر كبرى.

وأكد الكمسري أن الركاب قد تم إجلائهم من داخل هذه الحافلات بأمان.


 

صدى البلد 

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