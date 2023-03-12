الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

الأحد، 12-03-2023 12:15 م

قرى بأكملها غطاها الرماد بعد انفجار بركان ميرابي في إندونيسيا

1212


الوكيل الإخباري - ثار بركان جبل ميرابي في إندونيسيا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، يوم السبت قاذفًا الدخان والرماد الذي غطى القرى القريبة من فوهته.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

اضافة اعلان


وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس تي في التلفزيونية منازل وطرقًا مغطاة بالرماد في قرية قريبة من البركان.


وقدر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد صعدت حتى ثلاثة آلاف متر فوق القمة.


ومنعت السلطات الدخول إلى المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة سبعة كيلومترات بعد الانفجار الذي وقع في الساعة 12,12 بعد الظهر (05,12 بتوقيت غرينتش).


وقال الناطق باسم إدارة الكوارث في بيان إنه "توخيًا للأخطار المحتملة لانفجار جبل ميرابي، ننصح بوقف كل النشاطات في منطقة الخطر المحتمل".


وأضاف أنه يتعين على سكان المنطقة توقع حدوث "اضطرابات" بسبب الرماد وأن يكونوا متيقظين للأخطار المحتملة لتشكل سيول طينية بركانية، خصوصًا إذا هطلت الأمطار قرب البركان.


وقال يوليانتو، الضابط المناوب في أحد مراكز المراقبة في ميرابي، في بيان إن ثماني قرى على الأقل قرب البركان تأثرت بالرماد البركاني.


رُفع مستوى الحذر من بركان ميرابي إلى ثاني أعلى مستوى في نوفمبر 2020 بعد تجدد نشاطه.


البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طرطوس

ظهور جسم غريب بسماء مدينة طرطوس في سوريا - فيديو

هل-يجلب-المال-السعادة؟-استنتاجان-كبيران-قد-يحلان-اللغز

هل يجلب المال السعادة؟.. استنتاجان كبيران قد يحلان اللغز

dinosaure-1

مزاد مرتقب في سويسرا على هيكل عظمي لديناصور 'تي-ريكس' - صورة

2021_4_6_2_23_38_366

كيف نستعد لشهر رمضان؟

image

ألمانيا..تعطل أرجوحة يعلّق 24 شخصاً في الهواء

3D printed rocket

محاولة لإطلاق صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد للمرة الأولى

أخبار متعلقة
1677339846977

رجل يحمل زوجته ويرميها بعرض البحر في اندونيسيا -فيديو