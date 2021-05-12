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قتلت 7 بجرعات إنسولين.. ما قصة الممرضة الأميركية؟

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الأربعاء، 12-05-2021 09:32 ص

قتلت 7 بجرعات إنسولين.. ما قصة الممرضة الأميركية؟

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الوكيل الاخباري- حُكم على ممرضة أميركية، بالسجن مدى الحياة على خلفية مقتل 7 من قدامى المقاتلين إثر حقنها إياهم عمدا بجرعات قاتلة من الإنسولين.

وكانت ريتا مايس (46 عاما) أقرت بذنبها في يوليو عن جرائم القتل السبع ومحاولة قتل رجل ثامن، من دون توضيح دوافعها، واكتفت حينها بالقول وهي تبكي "أنا آسفة للألم الذي تسببت به".

وألمح محاميها إلى أنها فقدت قدرتها على "صفاء التفكير" بسبب مشكلات في الصحة الذهنية تشمل اضطرابات ما بعد الصدمة عانت منها إثر مهمة لها في العراق، وهو ما فاقمه عملها كممرضة بدوام ليلي في مستشفى لقدامى المقاتلين بولاية فيرجينيا الغربية.

لكن القاضي توماس كليه اعتبر أن مايس ارتكبت جرائمها "من دون أي تفسير وبالتأكيد بلا أي مبرر".

وقال القاضي للممرضة: "أنت وحش لم يكن أحد يتوقعه"، وذلك خلال نطقه بأحكام بالسجن مدى الحياة غير قابلة للتخفيض عن كل ضحية.

وأقرت ريتا مايس بأنها حقنت بين يوليو 2017 ويونيو 2018، جرعات إنسولين لهؤلاء الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 81 عاما و96 من دون أن يكونوا بحاجة إليها.

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المصدر: سكاي.نيوز

 




 

 


 

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