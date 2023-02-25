السبت 25-02-2023
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السبت، 25-02-2023 09:55 ص

قد يعاقب بغرامة مليونية.. القبض على سعودي بحوزته 'ضبع'

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الوكيل الإخباري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، مخالفاً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها في منطقة الرياض بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض (ضبع).

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها في تويتر، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائن الفطري بحكم الاختصاص، مؤكدة أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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البيان 

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