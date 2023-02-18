قردة مشاكسة تقتحم حفل زفاف في المكسيك - فيديو

الوكيل الإخباري - في وقف غير متوقع، اقتحمت قردة مشاكسة، حفل زفاف

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في المكسيك.



لثّنائي كانا في وسط جلسة تصوير خاصة لزفافهما، فوق أحد الجسور في أحد المنتجعات المُحاط بالأشجار الاستوائيّة، وكشفت صوفي، المنحدرة من ولاية فرجينيا الشماليّة، أن تحضير حفل زفافها في وجهة سياحيّة كان رغبةً منها بتنظيم احتفال كبير مع جميع الأشخاص الذين يحتلون مكانة مميزة في حياتها هي وزوجها.

اقتحام قردة لحفل الزفاف

وعن اقتحام قردة لحفل الزفاف، قالت صوفي: "فجأة توجّهت قردة نحونا أثناء رقصنا، وصُدمت جدًا في البداية لأنّني رأيت شيئًا ما يتّجه إلينا من طرف عيني، ولم يكن لدي أي فكرة عمّا كان، ولكن كان زوجي هادئًا للغاية، وقد تسلّقت القردة على زوجها مع صغيرها".

لبنان 24