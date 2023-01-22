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الأحد، 22-01-2023 10:02 ص

حيوان راكون يقتحم اجتماع مجلس مدينة مكسيكية

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الوكيل الإخباري - اقتحم حيوان الراكون الشبيه بالسنجاب اجتماع مجلس المدينة المحلي في أكابولكو بالمكسيك، ليثير ذعراً بين الحضور، وفق «ديلي ميل».

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة، التي تم نشرها الخميس الماضي، أعضاء من مجلس المدينة، أثناء اجتماع داخل قاعة مؤتمرات، عندما سقط الحيوان فجأة من السقف. وبحسب صحيفة «إل سور» التابعة لأكابولكو وقع الحادث في 22 ديسمبر بينما كان مجلس المدينة يراجع حزمة الميزانية لشهري يناير وفبراير.

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وتقع قاعة مدينة أكابولكو داخل متنزه Papagayo، الذي تبلغ مساحته 52 فداناً، مما يجعلها نقطة زيارة مثالية لحيوانات الراكون، التي تتجول في المنطقة.


ومن غير المعروف كيف دخل الراكون إلى المبنى، ناهيك عن وصوله للسقف، ويظهر الفيديو أيضاً راكوناً ثانياً يقف على حافة السطح العلوي. ومع ذلك، ظل الحيوان في مكانه، بعد أن سقطت قطعة من غطاء السقف على الأرض، بينما كان أعضاء المجلس يقفون على الكراسي والطاولات، واستمر الراكون الدخيل في الجري داخل الغرفة مذعوراً، قبل أن يهرب عبر باب المدخل الجانبي.

 

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